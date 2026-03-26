Форвард «Авангарда» Игумнов выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий «Авангарда» Иван Игумнов, получивший травму во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика», выбыл до конца сезона.

«Игумнов выбыл до конца сезона. Опять же, грязный прием был — и удаления нет. Наш игрок выбывает», — заявил главный тренер «Авангарда» Ги Буше на пресс-конференции.

Встреча прошла в Омске и завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 в пользу «Нефтехимика». В первом периоде Игумнов столкнулся с нападающим «Нефтехимика» Матвеем Надворным и ударился о борт ногой, голеностоп игрока неестественно вывернулся. После столкновения спортсмен покинул лед с помощью врачей, опираясь на одну ногу.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 на счету 29-летнего россиянина 11 (5+6) очков в 66 матчах.