Форвард «Авангарда» Грицюк стал лучшим новичком сезона

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк признан лучшим новичком сезона-2021/22 в КХЛ.

В минувшем сезоне 21-летний форвард набрал 28 (16+12) очков в 39 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф у хоккеиста 10 (6+4) очков в 13 играх.

В Кубке Гагарина «Авангард» дошел до второго раунда, где проиграл «Металлургу» (счет в серии — 3-4).

Отметим, что хоккеист «Авангарда» получает приз лучшему новичку сезона во второй раз подряд — в прошлом сезоне награда досталась Егору Чинахову, который после этого перебрался в НХЛ и стал выступать за «Коламбус».