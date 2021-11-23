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Форвард «Авангарда» Брюквин прокомментировал победу над «Амуром»

01:11
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Форвард «Авангарда» Владимир Брюквин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1). Нападающий забросил одну шайбу.

«Это была первая смена. Важно было хорошо войти в игру, чтобы проснуться, так сказать. Алексей Емелин меня заметил, отдал шайбу мне на поправление, а потом с добивания она зашла в ворота. «Амур» потом добавил, начал заходить к нам в зону, стали чаще набрасывать на ворота. Все команды добавляют по ходу сезона — по сравнению с нашим прошлым матчем против «Амура», сейчас на льду две другие команды», — приводит слова Брюквина официальный сайт КХЛ.

Для «Авангарда» эта победа стала пятой подряд в КХЛ, «Амур» потерпел третье поражение подряд.

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Сергей Разин все материалы автора
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