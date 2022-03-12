Форвард Артем Лукоянов подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Как стало известно «СЭ», нападающий Артем Лукоянов продлил контракт с «Ак Барсом» на следующий сезон.

Форвард выступает за казанцев с 2011 года. В сезоне-2017/18 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды.

В этом сезоне 33-летний Лукоянов провел за «Ак Барс» 45 игр в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 5 шайб и сделав 7 передач. В Восточной конференции казанский клуб набрал 66 очков и расположился на 3 месте.