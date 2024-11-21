Барулин — о менталитете Гальченюка: «Он 50 на 50 русский и американец»

Форвард «Амура» Владислав Барулин рассказал, что в детстве жил в одном районе с Алексом Гальченюком.

«Оказалось, что мы с ним вообще в одном районе Митино жили. Он достаточно долго жил в России до отъезда в Америку, поэтому у него русский менталитет. Но он и много времени провел за океаном, поэтому, наверное, он где-то «50 на 50». В каких-то моментах он больше американец. Хотя все равно Алекс рос с русскими ребятами, поэтому несильно от нас отличается», — цитирует Барулина «ВсеПроСпорт».

Гальченюк присоединился к «Амуру» в 2024 году. В НХЛ он выступал за такие команды, как «Колорадо», «Аризона», «Торонто», «Оттава» и «Питтсбург».