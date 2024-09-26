Форвард «Амура» Слепец стал вторым игроком КХЛ, оформившим дубль за одно меньшинство

Форвард «Амура» Кирилл Слепец отличился в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Витязя».

25-летний россиянин оформил дубль в течение 60 секунд, при этом забил во время одного меньшинства.

Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ с таким достижением. В январе 2010 года Дмитрий Тарасов оформил дубль в меньшинстве за 31 секунду.