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Сегодня, 11:37

Форвард «Амура» Гребенкин назвал самую неудобную команду в КХЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий «Амура» Никита Гребенкин рассказал, какая, по его мнению, команда в КХЛ является самой неудобной.

— Назовите самую неудобную команду и защитника Лиги? Кто вам нравится по стилю из нападающих в КХЛ и НХЛ?

— «Автомобилист». Трямкин, однозначно. Не набрался опыта ещё, чтобы играть против него, не понимаю как. Что касается нападающих, кто импонирует в КХЛ и НХЛ, то их уйма. Из КХЛ выделю Голдобина, Лайпсика и Чибисова. У каждого из них есть чему поучиться. Из тех, кто в НХЛ, то однозначно Мэтью Ткачук, он просто зверь, мне нравятся такие ребята, — цитирует Гребенкина Metaratings.ru.

Хабаровская команда занимает 10-е место в таблице Востока, набрав 48 очков в 49 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-amura-grebyonkin-poluchayu-iz-toronto-sovety-po-pitaniyu-i-fizpodgotovke-219727/
ХК Автомобилист
ХК Амур
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5 Динамо М 50 28 22 64
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7 Спартак 51 22 29 51
8 Северсталь 50 20 30 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 51 18 33 41
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1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Металлург 49 28 21 63
3 Авангард 49 29 20 62
4 Сибирь 50 29 21 62
5 Сал. Юлаев 49 26 23 61
6 Адмирал 50 27 23 59
7 Ак Барс 49 26 23 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Барыс 51 22 29 48
10 Амур 49 21 28 48
11 Нефтехимик 49 22 27 47
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