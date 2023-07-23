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Сегодня, 14:02

Форвард «Амура» Дрозг рассказал, как в Федерации хоккея Словении относятся к его выступлению в КХЛ

Алина Савинова
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Словенский форвард «Амура» Ян Дрозг заявил, что Федерация хоккея Словении не против выступления ее спортсменов в КХЛ.

«В Словении стараются не политизировать спортивные вопросы, федерация допускает всех игроков до участия в составе сборной на чемпионате мира. Если я хочу играть в КХЛ или, например, в Канаде, то проблем с этим не возникает. Выбирая хоккеистов для национальной сборной, у нас не обращают внимания, играю ли я в России или где-то еще. Если я хочу играть на чемпионате мира, я буду стараться играть за свою сборную. Словенская федерация приветствует, чтобы хоккеисты выступали в России, так как тут хорошая игровая практика для хоккеистов сборной», — приводит ТАСС слова хоккеиста.

Дрозг выступает за «Амур» с сезона-2022/23. В регулярном чемпионате КХЛ 24-летний нападающий провел 40 матчей и набрал 21 (8+13) очко. Также в этом году хоккеист принял участие в чемпионате мира. В составе своей национальной команды он провел 7 игр на мировом первенстве, в которых отметился 3 заброшенными шайбами.

Источник: https://tass.ru/sport/18341431
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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