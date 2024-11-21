Форвард «Амура» Барулин рассказал, что столкнулся с русофобией в Канаде
Нападающий «Амура» Владислав Барулин рассказал о том, как уехал играть в юниорскую лигу Онтарио и почему вернулся оттуда по ходу сезона.
«Еще в детстве ездил на детский турнир в Канаду, мне очень понравилась страна. У любого хоккеиста есть мечта играть в НХЛ. Хотел попасть туда через OHL. Меня задрафтовали «Гелф Сторм», я приехал, все было сначала нормально. Я ехал на год, чтобы дать результат и попасть на драфт НХЛ. Но при 23 поражениях в 25 матчах мало что можешь сделать. Каждый день у нас были очень тяжелые тренировки. И результата нет. И главный тренер — будто расист. Он не любил русских, был старой закалки. Не знаю насчет цвета кожи, но русских очень не любил. Я понял, что не хочу быть в этой команде, и уехал.
Тренер гнобил меня. Ни разу со мной лично не общался, даже когда я только приехал. На предсезонных матчах я здорово играл, а в сезоне меня поставили с тафгаем и 16-летним дебютантом. У нас ничего не получалось, забивали раз в три игры», — сказал Барулин «ВсеПроСпорт» .
В текущем сезоне FONBET КХЛ Барулин провел 17 матчей, забросив одну шайбу.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|41
|3
|Динамо М
|28
|17
|11
|37
|4
|СКА
|29
|17
|12
|37
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Северсталь
|27
|16
|11
|32
|7
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|8
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|35
|4
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|29
|12
|17
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|26
|10
|16
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|28
|9
|19
|20
|12
|Амур
|28
|5
|23
|13
|21.11
|17:00
|
Трактор – ЦСКА
|- : -
|21.11
|17:00
|
Автомобилист – Куньлунь РС
|- : -
|21.11
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|21.11
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -