Форвард "Ак Барса": "Получил письмо из ФК "Челны". Они готовы меня попробовать – возможно, соглашусь"

Форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов в интервью "СЭ" рассказал, почему хочет попробовать себя в футболе. Он также добавил, что бывший футболист Евгений Савин обещал поговорить на счет того, чтобы Лукоянов смог поиграть за "Спартак" пять-десять минут в каком-нибудь товарищеском матче.

– Вы как-то сказали, что хотели бы провести пять минут в профессиональном футболе. В "Ак Барсе" недавно потренировался футболист.

– Жека Савин, да. Он, кстати, был на нашей игре с ЦСКА. Подарил мне после майку "Спартака" с номером и с надписью "Лука". Так зовут меня в команде. Женя обещал поговорить на счет того, чтобы я смог поиграть за "Спартак" пять-десять минут в каком-нибудь товарищеском матче. Почему бы и нет?

Кстати, когда я рассказал о том, что хочу сыграть в футбол, в команду пришло письмо из ФК "Челны". Они готовы меня попробовать – возможно, соглашусь. Ответ нужно дать до 23 февраля.

– Поедете во вторую лигу?

– Нужно с чего-то начинать. Я и в хоккее раньше в "Вышке" играл.

– Не ваш уровень.

– Эти же слова вчера сказал Женя Савин: "Какая вторая лига?! Не твой уровень".

– На какой позиции будете пробоваться?

– Пока не знаю. Именно поэтому и хочу принять участие в матче, чтобы понять, как это все устроено: как они там передвигаются. Когда смотришь по телевизору, думаешь: "Блин! Возьми мяч и беги!". На деле все не так просто. Возможно, я хотел бы на фланге сыграть.

– Там носиться нужно много. И нельзя хитовать, как в хоккее.

– Говорят: когда выйдешь на замену – сразу же падай: "Аааа, нога! Меняйте меня скорее".

"Глушаков – красавчик! За что его гнать из "Спартака"?"