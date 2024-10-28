Форвард «Ак Барса» Коршков о победе над «Адмиралом»: «При счете 4:0 позволили себе лишнего»

Нападающий «Ак Барса» Егор Коршков прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Успели отдохнуть, потом подготовиться. Думаю, все в хорошей физической форме. Надо игру доводить до конца, не расслабляться. При счете 4:0 позволили себе лишнего: потеря в средней зоне. Надо на сто процентов играть», — приводит «РБ Спорт» слова Коршкова.

«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ с 22 очками в 17 матчах.