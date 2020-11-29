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Форвард «Ак Барса» Доус сделал хет-трик менее чем за 20 минут

19:49
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Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус сделал хет-трик менее чем за 20 минут игрового времени матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:2).

35-летний хоккеист дважды отличился в первом периоде, а в начале второго реализовал большинство.

Всего на счету Доуса 21 (13+8) очко в 23 матчах нынешнего сезона.

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