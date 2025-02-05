Форвард «Ак Барса» Галимов: «При Билялетдинове просто терпел, хотя внутри все кипело»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов рассказал, каково ему работалось с Зинэтулой Билялетдиновым.

«Он сейчас бывает и на тренировках, и на играх. Здоровается, улыбается. Всегда на позитиве. Кому-то может и подсказывает, меня просто хвалил. В прошлом году не хвалил. Полтора сезона при Билялетдинове я просто терпел и играл ради результата. У меня внутри все кипело, наружу ничего не показывал. Держал все внутри. Было тяжело, что я то играл, то не играл. Не было свободы действия. Охота было импровизировать, сыграть от своего шестого чувства. А тут встал на рельсы и поехал», — цитирует Галимова «ВсеПроСпорт».

Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» в марте 2024 года. Сейчас казанскую команду возглавляет Анвар Гатиятулин.