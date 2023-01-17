Форвард «Адмирала» Горшков заявил, что для команды игра с «Ак Барсом» стала тяжелой
Нападающий «Адмирала» Александр Горшков после поражения от «Ак Барса» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подвел итоги встречи.
«Тяжелая игра на выезде, для нас это уже третий матч. Мы системно играли и «Ак Барс» с приходом Зинэтулы Билялетдинова также начал играть. Такие две системные команды встретились. Поэтому и счет небольшой. На самом деле, не знал, что мы вторые периоды хорошо играем. Получается, что первый разминочный, во втором добавляем. Как объясню свой лучший сезон по очкам? Я считаю, что надо правильно готовиться к играм, относиться к своему здоровье. Восстановление — самое главное, при нашем графике. Сезон длинный — это ощущается. Заминки, растяжка, работа с докторами, массажистами — это все складывается», — приводит слова Горшкова Metaratings.ru.
Он также поделился мнением, почему «Адмирал» в этом сезон лучше играет на выезде.
«Я в статистику не заглядываю, если честно. Я думаю в настрое дело. Сказывается ли давление болельщиков дома? Не сказал бы, дома приятнее играть. Возможно, с выезда приезжаешь и акклиматизировался или нет, не знаю», — добавил Горшков.
«Авангард» занимает четвертую строчку в Восточной конференции КХЛ, набрав 64 очка в 50 матчах.
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Куньлунь – Локомотив
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Торпедо – Динамо М
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Динамо Мн – Северсталь
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