Форвард «Адмирала» Дарьин выбыл на длительный срок из-за травмы

Нападающий «Адмирала» Александр Дарьин внесен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард получил повреждение в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:4) и выбыл на длительный срок.

В этом сезоне 25-летний Дарьин провел за «Адмирал» 23 матча и набрал 7 (2+5) очков.

«Адмирал» с 30 очками занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.