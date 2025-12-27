Форвард «Адмирала» Дарьин выбыл на длительный срок из-за травмы
Нападающий «Адмирала» Александр Дарьин внесен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.
Форвард получил повреждение в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:4) и выбыл на длительный срок.
В этом сезоне 25-летний Дарьин провел за «Адмирал» 23 матча и набрал 7 (2+5) очков.
«Адмирал» с 30 очками занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|39
|29
|10
|62
|2
|Ак Барс
|41
|27
|14
|56
|3
|Авангард
|39
|26
|13
|55
|4
|Автомобилист
|40
|23
|17
|49
|5
|Нефтехимик
|41
|20
|21
|43
|6
|Трактор
|41
|17
|24
|40
|7
|Амур
|41
|16
|25
|39
|8
|Салават Юлаев
|41
|17
|24
|38
|9
|Барыс
|42
|15
|27
|36
|10
|Сибирь
|41
|16
|25
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо Мн
|39
|26
|13
|57
|2
|Локомотив
|42
|26
|16
|56
|3
|Северсталь
|41
|26
|15
|55
|4
|Динамо М
|41
|25
|16
|52
|5
|Торпедо НН
|40
|23
|17
|50
|6
|ЦСКА
|42
|20
|22
|47
|7
|СКА
|39
|21
|18
|47
|8
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|9
|Шанхай Дрэгонс
|39
|15
|24
|39
|10
|Сочи
|37
|11
|26
|28
|11
|Лада
|40
|11
|29
|26
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|10:00
|Адмирал – Амур
|- : -
|3.01
|17:00
|Сочи – Нефтехимик
|- : -
|3.01
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг
|- : -
|3.01
|17:00
|Северсталь – Лада
|- : -
Новости