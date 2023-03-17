Форвард «Адмирала» Червены: «Дали хороший бой такому грозному «Ак Барсу»

Нападающий «Адмирала» Рудольф Червены прокомментировал поражение от «Ак Барса» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина (2:3).

«Понимали, что будем противостоять топ-команде, где много мастеров и нет легионеров. Ожидали сложную игру, старались максимально подготовиться, но, как показала игра, определенные вещи у нас не получились. Надо разбираться, что произошло в самом начале. Не скажу, что они показали что-то особенное. Надо терпеливо играть в стыках клюшкой, и удалений будет меньше. Если не брать игру спецбригад, считаю, мы ничем им не уступаем. Выделю характер команды, смогли вернуться с 0:2, дали хороший бой такому грозному сопернику. Поэтому с оптимизмом смотрим вперед, послезавтра сыграем иначе», — приводит Metaratings.ru слова форварда.

На данный момент счет серии 1-0 в пользу «Ак Барса». Второй матч серии пройдет 18 марта и начнется в 17.30 по московскому времени.