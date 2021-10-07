Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Форма Василия Кошечкина попала в музей хоккея

Форма Василия Кошечкина теперь будет выставлена в музее
17:10
Форма Василия Кошечкина. Фото ХК «Металлург».
Форма Василия Кошечкина. Фото ХК «Металлург».
Теги:

Хоккейный зал Государственного музея спорта пополнился новыми предметами, сообщает сайт «Металлурга» из Магнитогорска.

Коллекцию дополнил полный комплект экипировки прославленного хоккеиста Василия Кошечкина. Свою форму олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный чемпион России, игрок магнитогорского «Металлурга» передал 9 августа на торжественном открытии 30-го юбилейного Мемориала Ромазана.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/507596/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
1
0