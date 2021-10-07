Форма Василия Кошечкина попала в музей хоккея
Форма Василия Кошечкина теперь будет выставлена в музее
17:10
Хоккейный зал Государственного музея спорта пополнился новыми предметами, сообщает сайт «Металлурга» из Магнитогорска.
Коллекцию дополнил полный комплект экипировки прославленного хоккеиста Василия Кошечкина. Свою форму олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный чемпион России, игрок магнитогорского «Металлурга» передал 9 августа на торжественном открытии 30-го юбилейного Мемориала Ромазана.
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