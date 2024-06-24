Фьоре продлил контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» объявил о продлении контракта со своим лучшим снайпером по итогам прошлого сезона канадцем Джованни Фьоре.

Как сообщает пресс-служба клуба, годичное соглашение с лучшим нападающим носит односторонний характер.

Фьоре присоединился к «Адмиралу» летом 2023 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 27-летний канадец принял участие в 63 матчах и набрал 26 (15+11) очков.

В сезоне-2023/24 клуб из Владивостока занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.