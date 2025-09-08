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FONBET OVERTIME начинает третий сезон

Сезон-2025/26 станет 18-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Совместно с титульным партнером FONBET лига продолжит освещать ключевые моменты матчей в рамках проекта FONBET OVERTIME, а любители хоккея — выбирать своих героев.

FONBET OVERTIME был запущен перед стартом сезона-2023/24. Цель проекта — подчеркнуть значение дополнительного времени в хоккее, самого эмоционального отрезка игры. Наэлектризованная атмосфера хоккейной арены, мастерство и эмоции спортсменов, показывающих максимум под давлением результата: овертайм и буллитная серия во многом являются олицетворением красоты и непредсказуемости игры в хоккей.

Игрок, определивший исход матча, становится героем FONBET OVERTIME. Победитель голосования в социальных сетях и на fonbet.khl.ru становится героем недели, а по итогам сезона один из них станет лучшим из лучших — героем года.

К старту третьего сезона у FONBET OVERTIME уже два таких героя: нападающие Василий Атанасов («Торпедо», сезон-2023/24) и Максим Шалунов («Локомотив», 2024/25). Удастся ли одному из них повторить свое достижение, или у FONBET OVERTIME будет новый герой — покажет игра.

Особенное место во вселенной FONBET OVERTIME занимает лимитированная коллекция хоккейных карточек. Иллюстрации для нее создали современные художники. Каждая карточка в коллекции — произведение искусства, фиксирующая ключевые моменты, ставшие частью истории лиги и российского хоккея.

Вскоре после старта предстоящего сезона FONBET Чемпионата КХЛ будет сыгран юбилейный 400-й FONBET OVERTIME, за два сезона таких матчей набралось 383. Лидерами по проведенным овертаймам стали «Адмирал» и «Нефтехимик» (44), а самые побеждающие команды в истории проекта — «Авангард» и «Локомотив» (по 26 побед). Нападающий Рид Буше — самый эффективный игрок в дополнительных периодах, на его счету 10 успешных завершений.

&laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; СКА (3:2 ОТ). Николай Голдобин забрасывает шайбу в&nbsp;ворота Ивана Кульбакова.У СКА — два поражения на старте сезона. Ларионов проиграл бывшей команде в «токсичном дерби»

В третьем сезоне проект расширяется: теперь болельщики смогут участвовать в акции «Прогноз на миллион» с первого матча, розыгрышах ценных призов и фрибетов, а также копить баллы, делая ставки на FONBET OVERTIME, и выигрывать лимитированный мерч проекта. В ходе сезона пользователей ожидает немало интересного, включая обновление действующих игровых механик и новые розыгрыши.

Новости проекта доступны на сайте FONBET OVERTIME.

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 19
2 Нефтехимик 12 7 5 16
3 Ак Барс 12 7 5 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Барыс 11 6 5 12
6 Автомобилист 11 5 6 12
7 Трактор 10 5 5 10
8 Авангард 10 5 5 10
9 Амур 10 4 6 9
10 Адмирал 11 3 8 9
11 Сибирь 11 3 8 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 9 3 18
2 ЦСКА 12 9 3 18
3 Торпедо НН 11 8 3 16
4 СКА 10 8 2 16
5 Шанхай Дрэгонс 9 6 3 13
6 Северсталь 11 5 6 12
7 Динамо Мн 11 4 7 12
8 Динамо М 13 5 8 12
9 Спартак 11 5 6 11
10 Лада 12 1 11 5
11 Сочи 11 2 9 4
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4.10 14:00 Нефтехимик – Сибирь - : -
4.10 15:00 Автомобилист – Амур - : -
4.10 17:00 Спартак – Барыс - : -
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