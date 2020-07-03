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Флаг «Авангарда» установлен на стройплощадке «Арены Омск»

3 июля 2020, 22:07
Флаг &quot;Авангарда&quot;. Фото ХК "Авангард".
Флаг &quot;Авангарда&quot;. Фото ХК "Авангард".
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов и губернатор Омской области Александр Бурков сегодня побывали с рабочим визитом на строительной площадке новой «Арены Омск». На площадке будущей арены они подняли флаг клуба, символизирующий старт строительства новой арены. Об этом сообщает официальный сайт «Авангарда».

Сообщается, что в настоящее время завершается разработка котлована для последующего устройства фундамента здания, проводятся испытания грунтов натурной сваей, производится поэтапное устройство свайного поля, завозятся строительные материалы.

Новая арена станет одной из площадок проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в декабре 2022 — январе 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/39161/

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