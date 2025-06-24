Хоккей
24 июня, 23:56

Фишер — приоритетный вариант на пост главного тренера для «Локомотива»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Патрик Фишер.
Фото Reuters

По информации «СЭ», руководство «Локомотива» хочет назначить на пост главного тренера швейцарца Патрика Фишера, который два последних сезона доходил со своей национальной сборной до финала чемпионата мира.

Однако назначение может не состояться из-за высоких финансовых запросов специалиста.

Патрик Фишер возглавляет сборную Швейцарии с 2015 года. Вместе с ним команда трижды становилась серебряным призером чемпионата мира (2018, 2024, 2025).

«Локомотив» в сезоне-2024/25 завоевал Кубок Гагарина под руководством Игоря Никитина. После завершения сезона специалист покинул ярославский клуб и возглавил ЦСКА.

  • Slava Samoylov

    Локомотив хочет назначить....смешная формулировочка. Фишер небось денег запросит или уже запросил немало.

    27.06.2025

  • Sergey Sergeev

    А ЦСКА не хочет Лопомочь Локо финансово на нового тренера? )

    25.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Неплохой сериал

    25.06.2025

  • Желтый полосатик

    Еще Владимир Семенович писал о "высоких финансовых запросах специалиста": "Этот Шифер — он хоть у вас там и гениальный, А небось попить-покушать не дурак!"

    25.06.2025

  • выдр

    Дай бог, чтобы в этот раз инсайд Хайруллина оказался верным. За это про все остальные инсайды можно забыть.

    25.06.2025

  • capitan76

    Хайруллин, ты уж определись: или трусы надень, или крест сними)) Так Рома или Фишер?

    25.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 - : -
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

