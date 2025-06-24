Фишер — приоритетный вариант на пост главного тренера для «Локомотива»

По информации «СЭ», руководство «Локомотива» хочет назначить на пост главного тренера швейцарца Патрика Фишера, который два последних сезона доходил со своей национальной сборной до финала чемпионата мира.

Однако назначение может не состояться из-за высоких финансовых запросов специалиста.

Патрик Фишер возглавляет сборную Швейцарии с 2015 года. Вместе с ним команда трижды становилась серебряным призером чемпионата мира (2018, 2024, 2025).

«Локомотив» в сезоне-2024/25 завоевал Кубок Гагарина под руководством Игоря Никитина. После завершения сезона специалист покинул ярославский клуб и возглавил ЦСКА.