Фисенко станет игроком московского «Динамо»
11:08
По информации «СЭ», нападающий Михаил Фисенко расторгнет контракт с «Ак Барсом» и станет игроком московского «Динамо».
Последние два сезона 30-летний форвард провел в казанском клубе.
В сезоне-2020/21 Фисенко провел 40 матчей и набрал 4 (2+2) очка. В плей-офф на его счету одна результативная передача в восьми матчах.
(Артур Хайруллин)
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