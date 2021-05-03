Фисенко станет игроком московского «Динамо»

По информации «СЭ», нападающий Михаил Фисенко расторгнет контракт с «Ак Барсом» и станет игроком московского «Динамо».

Последние два сезона 30-летний форвард провел в казанском клубе.

В сезоне-2020/21 Фисенко провел 40 матчей и набрал 4 (2+2) очка. В плей-офф на его счету одна результативная передача в восьми матчах.

(Артур Хайруллин)