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Фисенко продлил контракт с «Ак Барсом»

08:45
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Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко подписал новый контракт с клубом. Соглашение будет действовать до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт казанцев.

В «Ак Барс» 29-летний Фисенко перешел в 2019 году. В прошлом сезоне форвард сыграл за клуб 44 матча и набрал 15 (7+8) очков при показателе полезности «плюс 19».

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19190.html

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