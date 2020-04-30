Фисенко продлил контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко подписал новый контракт с клубом. Соглашение будет действовать до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт казанцев.

Фисенко с нами! Нападающий подписал новый контракт с «Ак Барсом» на два года ? pic.twitter.com/iFe5gzXwrl — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 30, 2020

В «Ак Барс» 29-летний Фисенко перешел в 2019 году. В прошлом сезоне форвард сыграл за клуб 44 матча и набрал 15 (7+8) очков при показателе полезности «плюс 19».