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Сегодня, 16:47

Фисенко и Бусыгин устроили драку до крови в матче «Лады» и «Витязя»

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Нападающий «Лады» Михаил Фисенко и защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин подрались в первом периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ.

Фисенко вступился за одноклубника Магомеда Шараканова, против которого Бусыгин ранее применил силовой прием.

Судьи остановили драку Фисенко и Бусыгина, у хоккеистов были разбиты лиц.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Лада
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4 Металлург Мг 47 28 19 59
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9 Лада 44 18 26 42
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Адмирал – Ак Барс
 2 : 5
18.01 10:30
Амур – Металлург Мг
 3 : 2 Б
18.01 16:00
Лада – Витязь
 - : -
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