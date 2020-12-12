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Фисенко дисквалифицирован на один матч

14:59

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Ак Барса» Михаила Фисенко на один матч, информирует сайт организации.

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Михаила Фисенко по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу, — говорится в сообщении.

Кроме того, без изменений оставлено наказание, наложенное на нападающего московского «Динамо» Оскара Линдберга в матче с магнитогорским «Металлургом» (1:3). Форвард получил денежный штраф.

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