Финское дочернее предприятие "Норникеля" купило 40 процентов акций "Йокерита"

Дочернее предприятие "Норникеля" – "Норникель Харьявалта Ою" стало акционером "Йокерита". Компания приобрела 40 процентов акций, сообщает пресс-служба финского клуба.
– Мы очень рады, что крупная финская компания хочет активно поддерживать нас в ближайшие годы. Мы планируем развивать сотрудничество с финскими партнерами, а также стремимся найти новых партнеров, которые хотят поддержать развитие "Йокерита", – заявил президент команды Яри Курри.
Перед началом предстоящего сезона "Йокерит" представил новую стратегию развития, которая направлена на улучшение финансового положения клуба. Главная цель команды – стать топ-клубом КХЛ.
Norilsk Nickel Harjavalta Oy on hankkinut 40 prosenttia Jokereiden osakkeista ja lähtee tukemaan seuraa tuleville KHL-kausille.— Helsingin Jokerit (@jokerithc) 17 июня 2019 г.
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