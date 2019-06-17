Финское дочернее предприятие "Норникеля" купило 40 процентов акций "Йокерита"

Дочернее предприятие "Норникеля" – "Норникель Харьявалта Ою" стало акционером "Йокерита". Компания приобрела 40 процентов акций, сообщает пресс-служба финского клуба.

– Мы очень рады, что крупная финская компания хочет активно поддерживать нас в ближайшие годы. Мы планируем развивать сотрудничество с финскими партнерами, а также стремимся найти новых партнеров, которые хотят поддержать развитие "Йокерита", – заявил президент команды Яри Курри.

Перед началом предстоящего сезона "Йокерит" представил новую стратегию развития, которая направлена ​​на улучшение финансового положения клуба. Главная цель команды – стать топ-клубом КХЛ.