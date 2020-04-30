Финский тренер «Салавата» Лямся возглавил клуб вместо Цулыгина
17:36
Финский специалист Томи Лямся стал главным тренером «Салавата Юлаева», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 40-летним финном рассчитано на один сезон.
Ранее клуб не стал продлевать контракт с Николаем Цулыгиным, однако специалист останется в тренерском штабе.
Лямся входит в тренерский штаб «Салавата» с 2017 года и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ-2018/19.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/tomi-lamsa-novyj-glavnyj-trener-hk-salavat-yulaev/