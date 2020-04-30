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Финский тренер «Салавата» Лямся возглавил клуб вместо Цулыгина

17:36
Томи Лямся. Фото ХК «Салават Юлаев»
Томи Лямся. Фото ХК «Салават Юлаев»
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Финский специалист Томи Лямся стал главным тренером «Салавата Юлаева», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 40-летним финном рассчитано на один сезон.

Ранее клуб не стал продлевать контракт с Николаем Цулыгиным, однако специалист останется в тренерском штабе.

Лямся входит в тренерский штаб «Салавата» с 2017 года и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ-2018/19.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/tomi-lamsa-novyj-glavnyj-trener-hk-salavat-yulaev/

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