Финский тренер «Салавата» Лямся возглавил клуб вместо Цулыгина

Финский специалист Томи Лямся стал главным тренером «Салавата Юлаева», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 40-летним финном рассчитано на один сезон.

Ранее клуб не стал продлевать контракт с Николаем Цулыгиным, однако специалист останется в тренерском штабе.

Лямся входит в тренерский штаб «Салавата» с 2017 года и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ-2018/19.