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Финский тренер «Салавата» Ламса возглавил клуб вместо Цулыгина

17:36
Томи Ламса. Фото ХК "Салават Юлаев"
Томи Ламса. Фото ХК "Салават Юлаев"
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Финский специалист Томи Ламса стал главным тренером «Салавата Юлаева», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 40-летним финном рассчитано на один сезон.

Ранее клуб не стал продлевать контракт с Николаем Цулыгиным, однако специалист останется в тренерском штабе.

Ламса входит в тренерский штаб «Салавата» с 2017 года и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ-2018/19.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/tomi-lamsa-novyj-glavnyj-trener-hk-salavat-yulaev/

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