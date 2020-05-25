Финский нападающий Турунен может стать игроком «Барыса»

«Давос» не смог подписать нападающего Теему Турунена, который теперь ведет переговоры с «Барысом», сообщает Helsingin Sanomat.

Швейцарский клуб договорился о контракте с Туруненом, но не смог завершить сделку из-за ситуации с коронавирусом и вышел из переговоров. Команда получила финансовую поддержку от государства в связи с пандемией, поэтому ей, согласно законам Швейцарии, запрещено нанимать новых сотрудников.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий ХИФКа набрал 51 (20+31) очко в 43 матчах регулярного чемпионата Финляндии.