Финский нападающий Лехтеря покидает «Спартак»

Финский нападающий Йори Лехтеря покидает «Спартак» по истечении срока действия контракта, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне КХЛ финский хоккеист набрал 39 (10+29) очков в 45 играх регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром клуба. За два сезона в составе красно-белых 34-летний форвард провел 95 матчей и набрал 87 (20+67) очков.

В КХЛ Лехтеря таже выступал за «Локомотив», «Сибирь» и СКА.

Ранее сообщалось, что хоккеист планирует продолжить карьеру в Швейцарии или Финляндии.