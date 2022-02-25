Финская хоккейная ассоциация снимет символику сборной Финляндии с «Хартвалл-Арены»

Финская ассоциация хоккея снимет символику национальной сборной Финляндии с «Хартвалл-Арены», являющейся домашней ареной «Йокерит».

«Финская ассоциация хоккея осуждает действия России на Украине и начала обсуждение оценки ситуации и возможных мер с Международной федерацией хоккея и другими значимыми хоккейными странами, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Финская ассоциация хоккея. - В качестве немедленной меры, по решению ассоциации, расположенные на крыше «Хартвалл-Арены» свитеры «Львов» [сборной Финляндии] и чемпионские вымпелы будут с нее сняты».

Ранее с «Йокеритом» из-за ситуации на Украине прекратили сотрудничество несколько спонсоров, в том числе один из крупных. Кроме того, объединение болельщиков клуба в среду потребовало от него покинуть КХЛ.