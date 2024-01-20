Филатов назвал «Северсталь» ярким примером крутой команды
Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов рассказал, за счет чего «Северсталь» добилась семи побед в семи январских матчах.
«Впечатления от «Северстали» шикарные. Сезон у нее ярчайший, Козырев, если не главное открытие в качестве тренера, то один из самых прогрессирующих специалистов. Об этом говорят обстановка в команде, комбинационный хоккей и куча раскрытых игроков в «Торпедо» и «Северстали». С приходом Александра Самойлова стало одной проблемой меньше. Если раньше череповчане проигрывали из-за неуверенной игры Шостака и Шугаева, то сейчас парень, раньше бравший кубки в чемпионате Беларуси, к которому все относятся скептически, доказал, что является очень крутым вратарем. За свои пять с половиной матчей в этом году он с вероятностью в 99% должен становиться лучшим вратарем месяца. У него пять побед, три «сухаря» и две виктории с одной пропущенной шайбой. Трудно будет кому-то побить это достижение. «Северсталь» — это яркий пример крутой команды», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».
После 52 матчей «Северсталь» занимает шестую строчку в Западной конференции, набрав 61 очко.
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|38
|40
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|20.01
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