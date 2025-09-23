Филатов: Хмелевский перейдет из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский станет игроком «Ак Барса», сообщает представитель хоккейного агентства Дэна Мильштейна Никита Филатов.

22 сентября «СЭ» сообщал, что 26-летнего форварда рассчитывает приобрести «Авангард» за 200 миллионов рублей. Однако, по информации источника, «Ак Барс» перебил предложение омичей.

Американец в сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ провел 68 матчей и набрал 57 (25+32) очков. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 15 (8+7) очков в 19 играх.

В этом сезоне Хмелевский набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах регулярного чемпионата.