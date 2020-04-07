ФХР запустит дистанционную программу тренировок для хоккеистов

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о запуске дистанционной программе тренировок по Национальной программе подготовки хоккеистов.

— Чтобы хоккеисты тренировались дома, ФХР запускает программу Redmachine Online, — приводит слова Ротенберга ТАСС. — Очевидно, что процесс тренировок должен быть непрерывным и эффективным. В рамках нашей программы будут разработаны и интегрированы в мобильное приложение «НППХ Красная машина» видео-уроки для спортсменов, тренеров и врачей, позволяющие поддерживать физическую форму в максимальном тонусе и обеспечить непрерывный тренировочный процесс.

Представленные упражнения будут эффективны не только сейчас, когда нельзя выходить на улицу для поддержания формы, но и в период полноценной подготовки к сезону, а также в течение хоккейного сезона. Комплексы упражнений будут разными, они разработаны для широкого круга людей, занимающихся хоккеем — профессиональных игроков, тренеров, врачей команд, воспитанников ДЮСШ.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 347 803 человек, 74 807 умерло, вылечились 277 402 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (368 196), Испании (136 675), Италии (132 547) и Германии (103 375). По данным Роспотребнадзора, в России — 7497 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.