ФХР заключила меморандум о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и «Црвеной Звездой»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что организация подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и белградским клубом «Црвена Звезда».

«Россия и Сербия — братские страны, на протяжении многих лет мы поддерживаем друг друга в самых разных делах и вопросах. Мы открыты к сотрудничеству с нашими друзьями и, конечно, очень рады, что братьям-сербам интересен победный опыт отечественного хоккея. Благодаря спорту сближение наших народов будет еще более тесным», — приводит ТАСС слова Третьяка.

По мнению главы ФХР, для Сербии сотрудничество с российской системой станет благотворным. Он отметил, что на турнирах в России всегда будут рады видеть юных сербских хоккеистов.

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. Позже организация дважды продлевала отстранение.