ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Малыхина

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью нападающего Федора Малыхина.

«Наши самые искренние соболезнования родным и близким Федора, это невосполнимая утрата. Скорбим», — говорится в заявлении федерации.

Экс-хоккеист скончался на 35-м году жизни. В сезоне-2013/14 Малыхин вызывался в сборную на матчи Еврохоккейтура. В КХЛ форвард выступал за «Автомобилист», «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард».

В сезоне-2017/18 он в составе казанской команды стал обладателем Кубка Гагарина.

На счету Малыхина 548 матчей в КХЛ, в которых он набрал забросил 107 шайб и отдал 113 результативных передач.