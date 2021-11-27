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ФХР выразила соболезнования в связи со смертью 16-летнего хоккеиста Родионова

20:00

Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи со смертью молодого игрока «Динамо» Валентина Родионова.

«27 ноября скончался защитник МХК «Динамо» (Москва) Валентин Родионов. 16-летний игрок потерял сознание по ходу матча Открытого первенства Москвы между московскими «Динамо» и ЦСКА и был госпитализирован в Морозовскую детскую больницу, где ему была сделана экстренная операция.

В течение шести дней врачи боролись за жизнь Валентина, но к сожалению, несмотря на квалифицированную и профессиональную помощь, спасти спортсмена не удалось.

Валентину было 16 лет, он провел 10 матчей за «Динамо» в МХЛ, а в октябре вызывался в состав юниорской сборной России U17 на серию матчей против сборных Словакии и Чехии, где отметился одной результативной передачей.

Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина, а также всему хоккейному сообществу в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении на сайте.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/85149/

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Иван Шитик все материалы автора
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