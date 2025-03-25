ФХР выразила соболезнования родным и близким Мартемьянова

В Федерации хоккея России (ФХР) выразили соболезнования в связи со смертью тренера Андрея Мартемьянова. Специалист скончался на 62-м году жизни.

«Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и близким Андрея Алексеевича», — говорится в заявлении федерации.

Мартемьянов возглавлял в КХЛ такие команды, как «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур». Всего на его счету в лиге 469 матчей и 242 победы. Со всеми тремя клубами он выходил в плей-офф.

Как игрок Мартемьянов воспитывался в «Автомобилисте», выступал за ЦСКА, «Металлург», ЦСК ВВС, а также играл в Словении и Германии.

В составе сборной страны он становился победителем юниорского чемпионата Европы (1981), молодежного чемпионата мира (1983), Всемирной универсиады (1989) и Приза «Известий» (1992).