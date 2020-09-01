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ФХР выразила соблезнования родным Ржиги

15:24

ФХР на официальном сайте выразила соболезнования родным и близким тренера Милоша Ржиги.

Специалист скончался на 62-м году жизни в Праге.

В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА, и «Атлантом». Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Милоша Ржигу в связи с этой тяжелой утратой», — говорится в сообщении ФХР.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/72655/

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