ФХР внесла изменения в правила сертификации тренеров

Федерация хоккея России (ФХР) разработала новое Положение о сертификации тренеров.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ФХР.

Положением предусмотрено четыре вида тренерских категорий. Они присваиваются последовательно.

— «Стандарт» требуется для работы в региональных соревнованиях и студенческих турнирах.

«Эксперт» — межрегиональные и всероссийские соревнования.

«Профи» — работа в юношеских и юниорских сборных России, а также в клубных турнирах, проводимых ФХР.

«Элит» — участие в международных турнирах в качестве тренера сборных России.

Если действие сертификата тренера будет приостановлено, то специалист не будет допущен до работы во время соревнований.