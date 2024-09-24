ФХР в 2023 году получила от букмекеров в 4 раза меньше денег, чем РФС

Федерация хоккея России (ФХР) в 2023 году получила от букмекерских контор 821 миллион 644,63 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

Эта сумма более чем в четыре раза меньше, чем аналогичные отчисления букмекеров в Российский футбольный союз (РФС), которые составили 3 миллиарда 373 миллиона 448 тысяч рублей.

В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские букмекеры с 2024 года должны отдавать на спорт 2 процента выручки от всех заключенных пари.