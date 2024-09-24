ФХР в 2023 году получила от букмекеров в 4 раза меньше денег, чем РФС
Федерация хоккея России (ФХР) в 2023 году получила от букмекерских контор 821 миллион 644,63 тысячи рублей, сообщает ТАСС.
Эта сумма более чем в четыре раза меньше, чем аналогичные отчисления букмекеров в Российский футбольный союз (РФС), которые составили 3 миллиарда 373 миллиона 448 тысяч рублей.
В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские букмекеры с 2024 года должны отдавать на спорт 2 процента выручки от всех заключенных пари.
Источник: ТАСС
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|8
|5
|3
|11
|2
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|3
|Трактор
|7
|4
|3
|10
|4
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|5
|Адмирал
|6
|4
|2
|9
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|7
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|8
|Авангард
|8
|3
|5
|7
|9
|Металлург Мг
|8
|3
|5
|6
|10
|Лада
|7
|2
|5
|5
|11
|Амур
|6
|2
|4
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|6
|2
|13
|2
|СКА
|8
|5
|3
|11
|3
|Спартак
|7
|5
|2
|11
|4
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|10
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Динамо М
|8
|3
|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|6
|2
|4
|4
Результаты / календарь
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29.09
|24.09
|12:00
|
Амур – ЦСКА
|- : -
|24.09
|12:30
|
Адмирал – Витязь
|- : -
|24.09
|15:30
|
Сибирь – Сочи
|- : -
|24.09
|17:00
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|24.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|24.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -
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