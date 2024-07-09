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Сегодня, 17:35

ФХР рассмотрит предложение КХЛ расторгнуть договор о делегировании прав на проведение чемпионатов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что получила от КХЛ предложение о расторжении договора о делегировании прав на проведении национальных чемпионатов.

9 июля об отправке соответствующего письма сообщила пресс-служба КХЛ.

«Указанные договоры о делегировании прав действуют до конца апреля 2025 года. Предложение КХЛ будет рассмотрено Правлением ФХР», — говорится в заявлении на сайте ФХР.

17-й розыгрыш КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты Кубка Гагарина прошлого сезона «Металлург» и «Локомотив».

Источник: ФХР
Хоккей
КХЛ
ФХР
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