ФХР рассмотрит предложение КХЛ расторгнуть договор о делегировании прав на проведение чемпионатов

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что получила от КХЛ предложение о расторжении договора о делегировании прав на проведении национальных чемпионатов.

9 июля об отправке соответствующего письма сообщила пресс-служба КХЛ.

«Указанные договоры о делегировании прав действуют до конца апреля 2025 года. Предложение КХЛ будет рассмотрено Правлением ФХР», — говорится в заявлении на сайте ФХР.

17-й розыгрыш КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты Кубка Гагарина прошлого сезона «Металлург» и «Локомотив».