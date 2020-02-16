ФХР поздравила Морозова с днем рождения

Пресс-служба ФХР поздравила нового президента лиги Алексея Морозова с днем рождения.

— 16 февраля отмечает день рождения бывший капитан национальной сборной, двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр в Нагано, а ныне — президент КХЛ Алексей Морозов. Наши горячие поздравления! — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что кандидатура Морозова была принята по итогам внеочередного заочного заседания Совета директоров единогласно. Он стал третьим в истории лиги президентом КХЛ. С 2008 по 2015 год лигу возглавлял Александр Медведев.

После окончания карьеры Морозов в 2015 году был назначен президентом Молодежной хоккейной лиги. С 2016-го года он также занимает пост президента московского клуба «Крылья Советов», чьим воспитанником является.