ФХР поздравила Кошечкина с 36-летием

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила вратаря "Металлурга" Василия Кошечкина с 36-летием, сообщает официальный сайт организации.

– Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Василия и желает счастья, крепкого здоровья, спортивного долголетия и новых побед! – написано в заявлении ФХР.

Кошечкин является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России. Становился обладателем золотой, серебряной и бронзовой медали на чемпионатах мира. Голкипер был признан самым ценным игроком финала Кубка Гагарина 2017 года.

В текущем сезоне Кошечкин вместе с "Металлургом" уступил "Салавату Юлаеву" (счет в серии: 2-4) и вылетел на стадии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.

Все о хоккее – здесь