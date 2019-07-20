ФХР поздравила Дацюка с днем рождения

Сегодня отмечает свой день рождения нападающий "Автомобилиста" Павел Дацюк. Ему исполнился 41 год.

"20 июля празднует день рождения хоккеист сборной России и ХК "Автомобилист", олимпийский чемпион и чемпион мира Павел Дацюк – говорится в сообщении на официальном сайте ФХР. – Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Павла и желает счастья, крепкого здоровья, добра, благополучия и замечательного настроения, а также новых успехов и достижений как в жизни, так и в профессиональной карьере".

Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2012 года Он двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина (2017) и чемпион России (2005).

Этим летом нападающий вернулся в "Автомобилист" из Екатеринбурга, где начинал свою профессиональную карьеру.