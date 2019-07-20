ФХР поздравила Дацюка с днем рождения

Сегодня отмечает свой день рождения нападающий "Автомобилиста" Павел Дацюк. Ему исполнился 41 год.
"20 июля празднует день рождения хоккеист сборной России и ХК "Автомобилист", олимпийский чемпион и чемпион мира Павел Дацюк – говорится в сообщении на официальном сайте ФХР. – Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Павла и желает счастья, крепкого здоровья, добра, благополучия и замечательного настроения, а также новых успехов и достижений как в жизни, так и в профессиональной карьере".
Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2012 года Он двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина (2017) и чемпион России (2005).
Этим летом нападающий вернулся в "Автомобилист" из Екатеринбурга, где начинал свою профессиональную карьеру.
Члену Тройного золотого клуба Павлу Дацюку — 4️⃣1️⃣!— Хоккей России (@russiahockey) July 20, 2019
Поздравляем с днём рождения единственного на планете хоккеиста, выигравшего Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина: https://t.co/zvU5mJpzDk
🎉🏒✊#снамироссия pic.twitter.com/XqkKXmzHgs