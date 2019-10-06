ФХР подтвердила информацию о смерти Мнацяна

Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте сообщила о смерти 29-летнего защитника Самвела Мнацяна. Ранее информацию об этом опубликовал агент игрока Шуми Бабаев.

— 5 октября не стало хоккеиста Самвела Мнацяна, — говорится в сообщении. — В течение года он мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет. Воспитанник омского хоккея Мнацян выступал за «Авангард-2», «Омских ястребов», «Арлан» (Казахстан), «Барыс», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», «Нефтяник» (Альметьевск), «Адмирал» и «Сибирь». Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна.

Напомним, что в середине августа 2018 года стало известно о том, что у Мнацяна диагностирован рак — после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

В сезоне-2017/18 он сыграл за «Адмирал» в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-7». Всего на его счету 182 матча в КХЛ, в том числе за «Нефтехимик» и «Барыс».

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