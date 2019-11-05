ФХР объявила лауреатов премии «Герой хоккея-2019»

5 ноября 2019 года в УТЦ «Новогорск» состоялось вручение премии «Герои хоккея», учредителями которой выступили Федерация хоккея России и ее официальный партнер— букмекерская компания «Лига Ставок». Это уже второе подобное мероприятие в истории сотрудничества компаний — первое состоялось ровно год назад, также в преддверии участия национальной сборной в Кубке Карьяла.

Победители были выбраны в одиннадцати номинациях. Номинанты премии — хоккеисты, продемонстрировавшие лучшие показатели и качества в матчах национальной команды, а также представители штаба сборной и персонал.

Самый ценный игрок — Никита Гусев

Болельщики сборной России определили лауреата в официальной группе ФХР социальной сети «Вконтакте» путем голосования за игрока, внёсшего наибольший вклад в успехи национальной команды.

Лучший бомбардир — Никита Гусев

Хоккеист, набравший наибольшее количество очков в матчах за национальную сборную России по хоккею.

Лучший снайпер — Михаил Григоренко

Игрок, забросивший наибольшее количество шайб за сборную в прошедшем сезоне.

Джентльмен года — Артем Зуб

Игрок, продемонстрировавший образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством, был выбран членами «Зала славы отечественного хоккея».

Лучший новичок — Михаил Сергачев

Лауреат — хоккеист, наиболее ярко проявивший себя среди тех, кто провёл первый сезон в составе национальной сборной России. Он был определён по итогам голосования представителей СМИ.

Незаметный герой — Константин Рогатин

Лауреатом выбран техник национальной сборной России, внёсший, по мнению игроков и тренерского штаба, наибольший вклад в деятельность команды.

Лидер команды — Александр Овечкин

Лауреатом признан член национальной сборной России по хоккею — пример для партнёров (на льду и вне его), внёсший наибольший вклад в успехи команды по мнению всех членов национальной сборной.



Мой дом — Россия — Никита Сошников

Лауреат — хоккеист, который вернулся в Россию после игры в лигах других стран, перезагрузил карьеру, совершил рывок и показал качественный уровень.

Дебют в сборной — Павел Кудрявцев

Приз игроку, который продемонстрировал прогресс и отличные игровые качества и впервые получил вызов в национальную сборную.

Ставка на сезон — Дамир Жафяров

Номинация, в которой отмечается хоккеист, который в матчах за сборные системы ФХР продемонстрировал лидерские качества и стабильную игру.

За вклад в развитие хоккея — Владимир Владимирович Юрзинов

Награждается легендарный хоккеист и тренер, который внёс неоценимый вклад в становление и развитие отечественного хоккея.