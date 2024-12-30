Фетисов: «За всех наших хоккеистов буду поднимать символический бокал на Новый год!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поздравил российских хоккеистов с наступающим Новым годом.

«За Овечкина, Бобровского и всех наших хоккеистов я буду поднимать символический бокал на Новый год! Желаю им успеха. Чтобы все их желания исполнялись, они добивались поставленных задач», — сказал Фетисов «СЭ».

В феврале 2024 года международная федерация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.