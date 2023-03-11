Фетисов — о победе «Адмирала»: «Рад результату, я приложил много усилий, чтобы команда появилась во Владивостоке»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал выход «Адмирала» во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Я очень рад такому результату. Я приложил много усилий, чтобы команда появилась во Владивостоке. Они играют на арене моего имени, это вдвойне приятно. Я поздравляю ребят и болельщиков «Адмирала». На Дальнем Востоке очень рады этому событию. Желаю «Адмиралу» удачи в следующем раунде. Нельзя победить в серии, не выиграв первую, вторую, третью игру. Такая философия плей-офф. Шансы точно есть, раз «Адмирал» смог обыграть такого сильного соперника в первом раунде. Пусть в «Салавате Юлаеве» делают выводы. Не хочу комментировать их игру. С этим должны разобраться в руководстве клуба. «Адмирал» выиграл, и это самое главное», — цитирует Фетисова Metaratings.ru.

Ранее «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Благодаря этой победе клуб из Владивостока выиграл серию у уфимцев со счетом 4-2.