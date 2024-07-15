Фетисов считает правильным решение КХЛ отказаться от трансферных карт ИИХФ

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил решение КХЛ отказаться от трансферных карт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Все, что делается сейчас, я считаю, в перспективу развития, я полностью поддерживаю. Я стоял у истоков создания лиги, и для нас этот регламент был изначально прописан как определяющий. Мне кажется, за 15 лет могли бы отстроить все, что необходимо — и участие лучших игроков, и гладкий календарь, и поднятие интереса самого розыгрыша Кубка Гагарина. Это решение правильное, немного запоздалое, но тем не менее очень перспективное», — цитирует ТАСС Фетисова.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, КХЛ может быть хорошим примером того, как можно и нужно развивать виды спорта в стране, которая готова для того, чтобы в формате клубного спорта и лиг развиваться и ни на кого не оглядываться.

9 июля КХЛ объявила, что не будет требовать трансферной карты ИИХФ для заключения контрактов иностранных игроков с клубами. Лига будет сама регистрировать контракты.